UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für EON SE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Zielvorgaben für die Jahre 2024 bis 2028 seien stärker als angenommen, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das eingesetzte Kapital sollte demnach höhere Renditen abwerfen.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:32 Uhr in Grün und gewann 5,3 Prozent auf 12,43 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,68 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 4 187 029 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 2,3 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

