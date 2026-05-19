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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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EON SE-Analyse im Fokus 19.05.2026 13:07:47

UBS AG: Neutral-Note für EON SE-Aktie

UBS AG: Neutral-Note für EON SE-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska das EON SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand des Versorgers mit einem Kursziel von 19,50 Euro auf "Neutral" belassen. Wenig überraschend, seien die Themen der jüngste Zukauf von Ovo sowie regulatorische Rahmenbedingungen und Investitionen in Deutschland gewesen, schrieb Wanda Serwinowska am Montagnachmittag. In den Papieren dürften bereits teilweise eine mögliche Erlaubnis für höhere Erträge in der nächsten Regulierungsphase und weitere Investitionen eingepreist sein, begründete sie das neutrale Votum.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:51 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 18,44 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5,75 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 702 650 EON SE-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 17,8 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 12.08.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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