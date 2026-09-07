E.ON Aktie

17,81EUR 0,31EUR 1,77%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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07.09.2026 07:15:45

EON SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 19,50 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach der jüngsten Underperformance der Papiere sieht Analystin Wanda Serwinowska nun eine gute Einstiegschance, wie sie am Sonntag schrieb. Der Markt habe vor allem die Regulierungsrunde für Gas im Blick. Dabei sorgten vor allem Stromnetze für Wachstum bei Eon. Deutschland müsse die Balance schaffen zwischen erlaubten Renditen und den für den Netzausbau notwendigen Investitionen. Serwinowska erwartet die vom Regulierer zugestandene Gesamtkapitalverzinsung (WACC) für Strom bis zu 160 Basispunkte über der für Gas. Und Eon habe es immer wieder geschafft, noch mehr zu verdienen - dank Kosten-Outperformace und sonstigen Gewinnen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,62 € 		Abst. Kursziel*:
13,51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,30%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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21.08.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17,78 1,60% E.ON SE

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07:46 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:15 E.ON Buy UBS AG
07:11 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:43 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
06:28 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
04.09.26 OMV verkaufen Barclays Capital
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
04.09.26 Shell Overweight Barclays Capital
04.09.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
04.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
04.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
04.09.26 AXA Overweight Barclays Capital
04.09.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
04.09.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
04.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
04.09.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital
04.09.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
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