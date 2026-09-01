E.ON Aktie
|17,89EUR
|0,13EUR
|0,70%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" belassen. Eon zählt neben RWE und der portugiesischen EDP zu den Versorger-Favoriten des Analysten Ahmed Farman für das Jahresende bis ins neue Jahr hinein, wie er am Montag schrieb. Nach dem starken ersten Halbjahr sieht er bei Eon Überraschungspotenzial für die Gesamtjahresbilanz./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
27.08.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.08.26
|XETRA-Handel DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.08.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 21 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu E.ON SE
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,89
|0,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.