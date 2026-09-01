E.ON Aktie

17,89EUR 0,13EUR 0,70%
E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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01.09.2026 07:13:11

EON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" belassen. Eon zählt neben RWE und der portugiesischen EDP zu den Versorger-Favoriten des Analysten Ahmed Farman für das Jahresende bis ins neue Jahr hinein, wie er am Montag schrieb. Nach dem starken ersten Halbjahr sieht er bei Eon Überraschungspotenzial für die Gesamtjahresbilanz./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:13 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17,89 0,70% E.ON SE

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08:20 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
28.08.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 BMW Outperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 TRATON Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
27.08.26 EVN buy Baader Bank
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
27.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
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