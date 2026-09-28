E.ON Aktie
|17,40EUR
|0,20EUR
|1,13%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher kam mit einem positiven Eindruck von RWE und Eon von der German Corporate Conference in München zurück, wie er am Freitag schrieb. Beide Unternehmen hätten dank struktureller Trends nachhaltige Wachstumschancen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,19 €
|
Abst. Kursziel*:
22,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,69%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
24.09.26
|ROUNDUP: EuGH stärkt Verbraucher bei Energiepreiserhöhungen (dpa-AFX)
|
24.09.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.09.26
|DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|17,15
|-0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:37
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)