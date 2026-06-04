Vincorion Aktie

Vincorion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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04.06.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

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++++++ DAX ++++++

- Aufnahme

Hochtief

- Löschung

Porsche Automobil Holding SE

++++++ MDAX ++++++

- Aufnahme

Porsche Automobil Holding SE

Elmos Semiconductor SE

Siltronic AG

Suss Microtec SE

- Löschung

Hochtief AG

Redcare Pharmacy N.V.

Ströer SE & Co. KGaA

Jungheinrich AG

+++++++ SDAX ++++++

- Aufnahme

Jungheinrich AG

Ströer SE & Co. KGaA

Redcare Pharmacy N.V.

LPKF Laser & Electronics SE

Vincorion SE

Basler AG

Asta Energy Solution AG

- Löschung

ProSiebenSat.1 Media SE

Suss Microtec SE

Siltronic AG

Elmos Semiconductor SE

Adesso SE

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Verve Group SE

++++++++ TecDAX +++++

- Aufnahme

PVA TePla AG

Verbio SE

- Löschung

1&1 AG

Nagarro SE

+++++++ STOXX-600 ++++++

AUFNAHME

- Soitec

- AT&S Austria Technologie

- Computacenter

- SES

- Comet Holdings

- Inficon

- Acerinox

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Kety

- TGS

- Aker

HERAUSNAHME

- Camurus

- Christian Dior

- Vidrala

- Bavarian Nordic

- B&M

- Big Yellow Group

- Wendel

- Wallenstam

- Inwit

- Easyjet

- Ambu

- Sunbelt Rentals

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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