AT & S Aktie
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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
ATS (AT&S) kaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen AT&S merklich von 380,00 auf 220,00 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst George Brown für die Aktien des steirischen Leiterplattenherstellers jedoch bestätigt.
Der Umsatz im zweiten Quartal 2027 erreichte einen neuen Rekordwert (4 Prozent über den Erwartungen) und lag damit 52 Prozent über dem Vorjahreswert; auch das EBITDA entwickelte sich stark (3 Prozent über den Erwartungen), hieß es in der Studie.
Trotz des starken Berichts und der Kommentare zum zweiten Halbjahr, die darauf hindeuten, dass das obere Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2027 weiterhin erreichbar ist, bestätigte AT&S die Spanne für das Umsatzwachstum sowie für die EBITDA-Margen.
Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die AT&S-Titel an der Wiener Börse bei 109,00 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/mik
ISIN AT0000969985 WEB http://www.ats.net
AFA0017 2026-11-06/10:09
|Zusammenfassung: AT & S (AT&S) kaufen
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Unternehmen:
AT & S (AT&S)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
220,00 €
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Rating jetzt:
kaufen
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Kurs*:
111,40 €
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Abst. Kursziel*:
97,49%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
112,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
George Brown
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KGV*:
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