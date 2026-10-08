AT & S Aktie
|221,50EUR
|2,00EUR
|0,91%
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
ATS (AT&S) kaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen AT&S im Rahmen einer Sektor-Studie von 320,0 auf 380,0 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Robert Sanders für die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers gleichzeitig bestätigt.
Zum Vergleich. Am Donnerstag notierten die AT&S-Titel im Frühhandel der Wiener Börse bei 219,0 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000969985 WEB http://www.ats.net
AFA0013 2026-10-08/09:33
|Zusammenfassung: AT & S (AT&S) kaufen
|
Unternehmen:
AT & S (AT&S)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
218,00 €
|
Abst. Kursziel*:
74,31%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
219,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73,12%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
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08:59
|EQS-News: AT&S announces early redemption of 2022 hybrid bond (EQS Group)
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|Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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06.10.26
|EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.10.26
|EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|221,00
|0,68%
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|Continental Outperform
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|Vodafone Group Buy
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|09:58
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|09:58
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG