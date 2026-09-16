AT & S Aktie

158,40EUR 5,20EUR 3,39%
AT & S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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16.09.2026 09:08:00

ATS (AT&S) kaufen

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen AT&S markant von 110,60 Euro auf 181 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde von "Hold" auf "Accumulate hinaufgesetzt, wie Analyst Daniel Lion in einer Studie zu dem Leiterplattenhersteller schreibt.

Ausschlaggebend für die Anpassungen sind laut Erste Group die starke, durch KI getriebene Nachfrage sowie knappe Kapazitäten bei gleichzeitig steigenden technologischen Anforderungen. "Der Ausbau der Kapazitäten für KI-gestützte IC-Substrate dürfte für erhebliches Wachstum sorgen, begünstigt durch Kapazitätsengpässe und eine zunehmende technologische Komplexität", heißt es zusammenfassend.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 8,20 Euro für 2026/27 sowie 15,83 bzw. 19,53 Euro für die beiden Folgejahre. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026/27 und das folgende werden keine Dividenden erwartet. Für 2028/29 wird eine Dividende von 0,50 Euro prognostiziert.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die AT&S-Titel an der Wiener Börse bei 159 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000969985 WEB http://www.ats.net

AFA0011 2026-09-16/09:08

Zusammenfassung: AT & S (AT&S) kaufen
Unternehmen:
AT & S (AT&S) 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
181,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
158,60 € 		Abst. Kursziel*:
14,12%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
158,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
Analyst Name::
Daniel Lion 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 159,00 3,79% AT & S (AT&S)

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09:08 AT & S kaufen Erste Group Bank
08:34 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
07:53 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:52 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:39 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
15.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
15.09.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
15.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
15.09.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
15.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
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