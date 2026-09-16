AT & S Aktie
|158,40EUR
|5,20EUR
|3,39%
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
ATS (AT&S) kaufen
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen AT&S markant von 110,60 Euro auf 181 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde von "Hold" auf "Accumulate hinaufgesetzt, wie Analyst Daniel Lion in einer Studie zu dem Leiterplattenhersteller schreibt.
Ausschlaggebend für die Anpassungen sind laut Erste Group die starke, durch KI getriebene Nachfrage sowie knappe Kapazitäten bei gleichzeitig steigenden technologischen Anforderungen. "Der Ausbau der Kapazitäten für KI-gestützte IC-Substrate dürfte für erhebliches Wachstum sorgen, begünstigt durch Kapazitätsengpässe und eine zunehmende technologische Komplexität", heißt es zusammenfassend.
Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten 8,20 Euro für 2026/27 sowie 15,83 bzw. 19,53 Euro für die beiden Folgejahre. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026/27 und das folgende werden keine Dividenden erwartet. Für 2028/29 wird eine Dividende von 0,50 Euro prognostiziert.
Am Mittwoch im Frühhandel notierten die AT&S-Titel an der Wiener Börse bei 159 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000969985 WEB http://www.ats.net
AFA0011 2026-09-16/09:08
|Zusammenfassung: AT & S (AT&S) kaufen
|
Unternehmen:
AT & S (AT&S)
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
181,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
158,60 €
|
Abst. Kursziel*:
14,12%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
158,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
|
Analyst Name::
Daniel Lion
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
09:28
|Börse Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
15.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Wien: ATX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|ATX aktuell: ATX in Rot (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse Wien in Rot: ATX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|159,00
|3,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|AT & S kaufen
|Erste Group Bank
|08:34
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:39
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|15.09.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research