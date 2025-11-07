Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
07.11.2025 11:59:00
Umami v3: Google-Analytics-Alternative mit neuen Tracking-Features
Die Open-Source-Webanalyse Umami v3 bietet eine neue Oberfläche, Kohortenanalyse und Pixel-Tracking. Die MySQL-Unterstützung wurde jedoch entfernt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Werbebranche erwartet KI-Anwendungen mit Reklame (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|MÄRKTE USA/Leichter - Nach Zahlen: Meta stark unter Druck, Alphabet sehr fest (Dow Jones)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP 2: Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 360,00
|0,68%
|Alphabet A (ex Google)
|240,00
|-2,87%
|Alphabet C (ex Google)
|240,30
|-2,97%
