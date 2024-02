UniCredit-Aktie gesucht: UniCredit plant höhere Ausschüttungen

UniCredit will die Ausschüttungen an die Aktionäre für dieses und für nächstes Jahr über Dividenden und Aktienrückkäufe weiter erhöhen.

Wie die italienische Bank UniCredit im Rahmen ihrer Jahresberichterstattung für 2023 mitteilte, will sie dafür auch eine Zwischendividende einführen. Im abgelaufenen Quartal steigerte die Mutter der Münchener Hypovereinsbank ihren Gewinn deutlich.

Für 2023 soll sich die Ausschüttung auf 8,6 Milliarden Euro belaufen nach 3,35 Milliarden im Vorjahr. Für 2024 sollen 10 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Die Verteilung auf Dividenden und Aktienrückkäufe soll von den Marktbedingungen abhängen.

Im vierten Quartal steigerte die Bank ihren Nettogewinn auf 2,8 von 2,5 Milliarden Euro. Die Erträge stiegen um 4,6 Prozent auf knapp 6 Milliarden Euro. Die Nettozinserträge legten dabei um 5,7 Prozent zu und glichen einen Rückgang der Provisionserträge aus. Analysten hatten deutlich weniger Gewinn erwartet.

Im laufenden Jahr soll der Nettogewinn etwa im Rahmen der Zahlen 2023 liegen. Die Erträge dürften leicht auf 22,5 von 23,8 Milliarden Euro sinken.

UniCredit-Aktien ziehen an - Anleger feiern Zahlen und Ausschüttungen

Hohe Aktionärsausschüttungen haben am Montag die Aktien der UniCredit angetrieben. Die Papiere der Bank schnellten in Mailand um 8,61 Prozent auf 28,96 Euro in die Höhe und waren damit der mit Abstand beste Wert im italienischen Leitindex (FTSE MIB Italien. Dieser gewann zuletzt rund ein Prozent. Auch im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schafften es die Papiere auf den ersten Platz, gefolgt von denen der heimischen Konkurrentin Intesa Sanpaolo. Diese stiegen um 2,5 Prozent.

Die UniCredit will nach einem überraschend hohen Rekordgewinn das gesamte Geld ihren Aktionären geben. Die angekündigten Aktienrückkäufe erfreuten die Anleger offensichtlich ebenso wie der Dividendenvorschlag. Dieser liege über der Markterwartung, schrieb der Fachmann Marco Nicolai vom Analysehaus Jefferies.

