UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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16.03.2026 08:30:56
UniCredit launches €35bn Commerzbank takeover offer
Italian lender does not expect to achieve control as it prepares share exchange offer for Commerzbank investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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