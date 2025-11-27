UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|Höhere Ziele
|
27.11.2025 17:57:00
UNIQA-Aktie mit Plus: Versicherer strebt 2026-28 Prämienwachstum von sechs Prozent an
So soll das Prämienvolumen jährlich um sechs Prozent ansteigen, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung von UNIQA. Zuvor hatte man ein Wachstum von fünf Prozent angestrebt. Für den heimischen Markt wird ein Prämienplus von vier Prozent erwartet, international sollen es acht Prozent werden. Das Ergebnis je Aktie soll um sieben Prozent pro anno wachsen.
"Wir sind schneller als geplant und heben nun unsere finanziellen Ambitionen an", erklärt Vorstandschef Andreas Brandstetter den Schritt. "Die starke Performance in Österreich und CEE, insbesondere im Sachversicherungs- und Gesundheitsgeschäft, sowie unsere konsequente Kosten- und Kapitaldisziplin machen das möglich." Finanzchef Kurt Svoboda fügt hinzu: "Das Ziel für einen nachhaltigen, stabilen Return on Equity steigt auf mindestens 13 Prozent. Das alles bei einer Netto-Combined-Ratio (Schaden-Kosten-Quote; Anm.) von höchstens 93 Prozent."
Die UNIQA-Aktie schloss in Wien 0,67 Prozent fester bei 15,10 Euro.
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,UNIQA
Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Börse Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|UNIQA-Aktie legt zu: Versicherer hebt Mittelfristziele an (APA)
|
25.11.25
|ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Sabine Pfeffer, buy (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Sabine Pfeffer, Kauf (EQS Group)
|
25.11.25
|Verluste in Wien: So entwickelt sich der ATX am Dienstagmittag (finanzen.at)