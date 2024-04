US-Fluggesellschaft Spirit verschiebt Airbus-Bestellung

SEOUL (dpa-AFX) - Der US-Billigflieger Spirit Airlines verzögert Auslieferungstermine von bestellten Airbus (Airbus SE (ex EADS))-Maschinen um Jahre. Damit spart er Geld. Für das zweite Quartal 2025 bis Ende 2026 bestellten Maschinen sollen nun 2030 und 2031 ausgeliefert werden, teilte die US-Fluggesellschaft am Montag mit. Darauf sei sich mit Airbus geeinigt worden. Details zum Auftragsvolumen gab es nicht. Es hieß aber, die Vereinbarung werde die Liquiditätslage von Spirit in den nächsten zwei Jahren um rund 340 Millionen US-Dollar verbessern. Die Verschiebungen beträfen zudem nicht Direkt-Leasing-Maschinen, die im genannten Zeitraum erwartet würden./mne/nas/mis