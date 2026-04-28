Verdi weitet Telekom-Warnstreiks aus

DOW JONES--Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im Zuge der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom am Mittwoch aus. Nachdem am heutigen Dienstag zunächst Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg von Arbeitsniederlegungen betroffen waren, sollen am morgigen Mittwoch Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stattfinden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Zur Begründung verwies sie auf die aus ihrer Sicht enttäuschend verlaufene zweite Tarifverhandlungsrunde ohne ein Angebot der Arbeitgeber am Vortag.

Vom Streik betroffen seien mehrere Bereiche des Telekom-Konzerns, sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Pascal Röckert. Aufgrund der Warnstreiks könne es zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen.

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April 28, 2026 14:21 ET (18:21 GMT)