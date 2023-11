Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der STOXX 50 notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 3 918,13 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,208 Prozent schwächer bei 3 916,52 Punkten, nach 3 924,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 914,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 921,66 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,900 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 944,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.08.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 939,86 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, einen Stand von 3 672,81 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,31 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 4,88 Prozent auf 145,68 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 33,93 CHF), National Grid (+ 0,91 Prozent auf 9,98 GBP), RELX (+ 0,58 Prozent auf 29,41 GBP) und Enel (+ 0,52 Prozent auf 6,28 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BASF (-1,95 Prozent auf 44,17 EUR), Richemont (-1,43 Prozent auf 110,40 CHF), Zurich Insurance (-1,16 Prozent auf 427,50 CHF), Bayer (-1,00 Prozent auf 40,68 EUR) und GSK (-0,65 Prozent auf 13,84 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 812 597 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 358,149 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BAT lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,52 Prozent.

