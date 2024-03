Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start schwächer

Der STOXX 50 gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 4 387,56 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,041 Prozent fester bei 4 391,03 Punkten, nach 4 389,22 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 4 387,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 397,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,875 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 198,67 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.12.2023, einen Stand von 4 074,77 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Wert von 3 773,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,22 Prozent. Bei 4 397,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Glencore (+ 1,55 Prozent auf 4,06 GBP), National Grid (+ 1,45 Prozent auf 10,51 GBP), UBS (+ 0,76 Prozent auf 27,91 CHF), Allianz (+ 0,57 Prozent auf 265,35 EUR) und HSBC (+ 0,50 Prozent auf 5,95 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-0,98 Prozent auf 48,66 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,94 Prozent auf 72,63 EUR), Novartis (-0,79 Prozent auf 86,90 CHF), AstraZeneca (-0,57 Prozent auf 103,76 GBP) und Roche (-0,47 Prozent auf 243,60 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 366 973 Aktien gehandelt. Mit 535,124 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at