Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 4 088,15 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,058 Prozent leichter bei 4 094,85 Punkten, nach 4 097,22 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 4 097,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 087,99 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,133 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 4 064,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 949,89 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 819,95 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 0,51 Prozent auf 27,82 GBP), SAP SE (+ 0,49 Prozent auf 139,96 EUR), Siemens (+ 0,39 Prozent auf 160,02 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,36 Prozent auf 36,33 CHF) und BP (+ 0,33 Prozent auf 4,61 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-2,33 Prozent auf 34,77 EUR), Rio Tinto (-0,95 Prozent auf 55,19 GBP), National Grid (-0,84 Prozent auf 10,65 GBP), Zurich Insurance (-0,80 Prozent auf 435,50 CHF) und Novartis (-0,72 Prozent auf 90,48 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 889 685 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 430,598 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

