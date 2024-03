Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Verlusten

Der LUS-DAX zeigte sich am Dienstagabend wenig bewegt.

Am Dienstag schloss der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 17 681,50 Punkten ab.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 633,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 747,50 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 16 926,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, lag der LUS-DAX noch bei 16 528,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 15 635,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 3,76 Prozent auf 25,64 EUR), RWE (+ 2,97 Prozent auf 31,51 EUR), EON SE (+ 1,91 Prozent auf 11,98 EUR), Commerzbank (+ 1,82 Prozent auf 10,89 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,20 Prozent auf 227,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-7,57 Prozent auf 25,96 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 13,78 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,69 Prozent auf 41,69 EUR), Heidelberg Materials (-1,41 Prozent auf 88,00 EUR) und Siemens (-1,40 Prozent auf 178,54 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 11 895 736 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,327 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,49 Prozent.

Redaktion finanzen.at