DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 37,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,702 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 39,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 062,75 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,28 Prozent.

Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 45,06 Mrd. Euro wert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag damals bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at