DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Performance im Blick
|
03.11.2025 10:04:18
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 37,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,702 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 39,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 062,75 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,28 Prozent.
Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 45,06 Mrd. Euro wert. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag damals bei 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
17:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)