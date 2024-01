Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Um 20:01 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,62 Prozent auf 17 409,08 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 17 432,87 Zählern und damit 0,480 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 516,99 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 17 395,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 514,76 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,031 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 26.12.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16 878,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 109,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 12 051,48 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Airbnb (+ 2,93 Prozent auf 146,27 USD), MercadoLibre (+ 2,73 Prozent auf 1 786,22 USD), Charter A (+ 2,56 Prozent auf 378,50 USD), PayPal (+ 2,12 Prozent auf 62,00 USD) und Netflix (+ 2,12 Prozent auf 573,90 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-12,30 Prozent auf 43,46 USD), KLA-Tencor (-6,07 Prozent auf 602,73 USD), GLOBALFOUNDRIES (-4,92 Prozent auf 56,41 USD), Microchip Technology (-3,08 Prozent auf 86,89 USD) und DexCom (-3,04 Prozent auf 122,66 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 849 035 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,781 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 7,00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at