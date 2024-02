Verluste in Wien: ATX verbucht zum Start Verluste

So bewegt sich der ATX heute.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,46 Prozent tiefer bei 3 439,01 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 113,374 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent leichter bei 3 454,72 Punkten in den Handel, nach 3 455,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 439,01 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 455,43 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,505 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 3 434,97 Punkten auf. Der ATX wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, einen Wert von 3 085,54 Punkten auf. Der ATX stand am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, bei 3 383,71 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,791 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 471,63 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,68 Prozent auf 44,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR), OMV (+ 0,37 Prozent auf 40,31 EUR), Andritz (+ 0,26 Prozent auf 57,65 EUR) und EVN (+ 0,20 Prozent auf 25,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-4,20 Prozent auf 19,16 EUR), IMMOFINANZ (-1,37 Prozent auf 21,55 EUR), CA Immobilien (-1,16 Prozent auf 29,95 EUR), Verbund (-0,93 Prozent auf 74,60 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,82 Prozent auf 121,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 198 793 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,265 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die BAWAG-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

