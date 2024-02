Verluste in Zürich: SMI schwächelt

Der SMI zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 15:42 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,51 Prozent auf 11 122,81 Punkte nach. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,253 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,247 Prozent auf 11 206,91 Punkte an der Kurstafel, nach 11 179,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 11 231,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 100,88 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der SMI mit 11 226,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, lag der SMI noch bei 10 590,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wies der SMI einen Wert von 11 209,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,425 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1,34 Prozent auf 101,80 CHF), Novartis (+ 0,99 Prozent auf 88,55 CHF), Swisscom (+ 0,90 Prozent auf 502,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,88 Prozent auf 436,10 CHF) und Roche (+ 0,37 Prozent auf 228,35 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Geberit (-2,83 Prozent auf 494,40 CHF), Sonova (-2,49 Prozent auf 277,70 CHF), Partners Group (-2,47 Prozent auf 1 186,50 CHF), Sika (-2,20 Prozent auf 240,50 CHF) und Richemont (-1,70 Prozent auf 132,85 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 435 845 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 263,512 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

