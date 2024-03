Volkswagen (VW) vz-Analyse: Barclays Capital verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzüge (VW) mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2024 sei nicht so gut wie erhofft gewesen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse für 2023 lägen allerdings im erwarteten Rahmen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 120,86 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11,70 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 352 883 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 8,1 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2024 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 04:00 / GMT



