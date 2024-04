Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Baader Bank

Die Baader Bank hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen des Immobilienkonzerns zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Positiv sei zum einen das angehobene Ziel für das Mietwachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum anderen sei erfreulich, dass das angestrebte Veräußerungsprogramm gut angelaufen sei.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Baader Bank-Empfehlung

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 11:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 27,38 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 20,53 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1 590 564 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2024 um 4,1 Prozent. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





