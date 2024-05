Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Bei Veräußerungen mache der Immobilienkonzern Fortschritte, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Mietwachstum aus eigener Kraft habe Vonovia erhöht. Der Einfluss auf den Aktienkurs sollte positiv sein.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:42 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 27,56 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37,88 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 1 509 822 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2024 3,4 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

