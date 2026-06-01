Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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01.06.2026 13:29:00
Vorfall bei Vodafone: Cybergang Lapsus$ klaut Software-Quellcodes
Die kriminelle Bande Lapsus$ konnte bei Vodafone Daten wie Software-Quelltexte abgreifen. Die sind nun im Netz gelandet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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