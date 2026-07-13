Vodafone Group Aktie
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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 150 Pence auf "Buy" belassen. Nach dem Verkauf der Vodafone-Beteiligung von Emirates Telecom an den französischen Milliardär Xavier Niel stehe aktuell dieser Großaktionärswechsel im Fokus, schrieb Robert Grindle in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
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Unternehmen:
Vodafone Group PLC
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
1,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
1,35 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
1,15 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Grindle
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KGV*:
-
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