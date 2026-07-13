FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 150 Pence auf "Buy" belassen. Nach dem Verkauf der Vodafone-Beteiligung von Emirates Telecom an den französischen Milliardär Xavier Niel stehe aktuell dieser Großaktionärswechsel im Fokus, schrieb Robert Grindle in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./niw/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.