Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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13.07.2026 11:33:42

Vodafone Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 150 Pence auf "Buy" belassen. Nach dem Verkauf der Vodafone-Beteiligung von Emirates Telecom an den französischen Milliardär Xavier Niel stehe aktuell dieser Großaktionärswechsel im Fokus, schrieb Robert Grindle in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,15 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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