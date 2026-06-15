Vodafone Group Aktie
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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 155 auf 150 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im phasenweise wettbewerbsintensiven Telekommunikationsmarkt sähen sich die Briten in ihren nun stärker fokussierten Geschäftsaktivitäten weniger größeren Konflikten ausgesetzt, schrieb Robert Grindle in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erwartet erhebliche positive Impulse aus Synergien in Großbritannien, einem stärkeren Wachstum in Euro in den Schwellenländern und einer Vereinfachung der Bilanz. Dies sollte die Belastung durch das Deutschland-Geschäft mehr als ausgleichen. Grindles Bewertungsmodell berücksichtigt die neue Unternehmensprognose, die Verzögerung einer Transaktion in Kenia und den Erwerb von Minderheitsanteilen in Großbritannien. Es gebe mehrere Hebel für eine Kurssteigerung der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
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Unternehmen:
Vodafone Group PLC
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
1,50 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
1,14 £
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Abst. Kursziel*:
31,22%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
1,14 £
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Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
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Analyst Name::
Robert Grindle
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KGV*:
-
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