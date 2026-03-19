NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 71 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach 15 schwachen Jahren habe der europäische Telekomsektor seit Anfang 2024 doppelt so stark zugelegt wie der Gesamtmarkt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sei relativ zum Markt bislang sogar die beste seit 24 Jahren. Der Sektor profitiere zwar vom unsicheren Umfeld mit dem Iran-Krieg sowie Sorgen im Privatkreditgeschäft und im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Er sehe die Telekombranche aber auch langfristig positiv. Swisscom, Elisa und KPN seien inzwischen zu teuer. Dattani bevorzugt weiter Titel mit günstigen Bewertungen, anstehenden Kurstreibern sowie guten Ergebnis- und Cashflow-Aussichten. Seine Favoriten bleiben BT Group, Bouygues, Orange, SES, Tele2, Telia und Deutsche Telekom. Im besten Fall ein mittelfristiges Kursverdoppelungspotenzial hätten BT, Bouygues, Orange und SES. Bei Vodafone verwies Dattani auf Sorgen wegen des Deutschland-Geschäfts./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT





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