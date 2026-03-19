Vodafone Group Aktie

1,25EUR 0,00EUR -0,24%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 07:17:21

Vodafone Group Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 71 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach 15 schwachen Jahren habe der europäische Telekomsektor seit Anfang 2024 doppelt so stark zugelegt wie der Gesamtmarkt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sei relativ zum Markt bislang sogar die beste seit 24 Jahren. Der Sektor profitiere zwar vom unsicheren Umfeld mit dem Iran-Krieg sowie Sorgen im Privatkreditgeschäft und im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Er sehe die Telekombranche aber auch langfristig positiv. Swisscom, Elisa und KPN seien inzwischen zu teuer. Dattani bevorzugt weiter Titel mit günstigen Bewertungen, anstehenden Kurstreibern sowie guten Ergebnis- und Cashflow-Aussichten. Seine Favoriten bleiben BT Group, Bouygues, Orange, SES, Tele2, Telia und Deutsche Telekom. Im besten Fall ein mittelfristiges Kursverdoppelungspotenzial hätten BT, Bouygues, Orange und SES. Bei Vodafone verwies Dattani auf Sorgen wegen des Deutschland-Geschäfts./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
0,85 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
1,09 £ 		Abst. Kursziel*:
-22,16%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
1,08 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,59%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

mehr Nachrichten