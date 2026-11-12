Wacker Neuson-Aktie fällt deutlich: Weniger Zuversicht bei der Marge

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat seine Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr etwas niedriger gesteckt.

Wacker Neuson-Aktie nach gesenktem Margenziel unter Druck

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson SE hat seine Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr etwas niedriger gesteckt. Bei der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern geht das SDAX -Unternehmen 2026 nun von 7,0 bis 7,5 Prozent aus, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Bisher lag das obere Ende der Spanne bei 8,0 Prozent. Dafür seien ein insgesamt verhaltenes Marktumfeld sowie Sondereffekte im dritten Quartal verantwortlich.

Mäßige Geschäftszahlen und eine etwas pessimistischere Margenprognose haben Wacker Neuson am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Mit einem Minus von 8,7 Prozent auf 20,90 Euro zählten die Aktien zu den größten SDAX-Verlierern.

Der Kurs markierte damit den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten. Auch das charttechnische Bild trübte sich ein - aktuell stützt immerhin noch die als langfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie. Für 2026 steht nun ein Wertverlust von knapp 15 Prozent zu Buche.

Wegen des verhaltenen Marktumfelds und Sondereffekten im dritten Quartal engte der Baumaschinenhersteller das Jahresziel für die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern nach unten ein.

Nach dem starken zweiten Quartal sei es im dritten weniger gut gelaufen, schrieb Branchenexperte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. Zwar sei der Umsatz im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum gewachsen, im Vergleich mit dem Vorquartal aber um ein gutes Zehntel zurückgegangen. Der Experte vermisst zudem immer noch belastbare positive Signale durch die schuldenfinanzierte Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland.

Umsatz und operativer Gewinn legen zu

Der Umsatz wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um etwas mehr als sieben Prozent auf 589,7 Millionen Euro. Nach einer saisonal schwächeren Sommerperiode habe der Auftragseingang im September wieder leicht angezogen, hieß es. Beim Erlös erwartet Vorstandschef Karl Tragl 2026 weiter einen Wert von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro.

Der operative Gewinn (Ebit) kletterte um gut zehn Prozent auf 45,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Einmalige Aufwendungen zur Verbesserung der Kosten seien durch Zollerstattungen in den USA kompensiert worden.

Marktentwicklung bleibt uneinheitlich

"Die anhaltende gesamtwirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit führt weiterhin zu einer differenzierten Marktentwicklung", sagte Tragl laut Mitteilung. Die Nachfrage sei im bisherigen Jahresverlauf in mehreren Ländern in Europa wie in Frankreich und dem Vereinigten Königreich deutlich gestiegen, hieß es vom Konzern. Im deutschsprachigen Raum war die Stimmung den Angaben zufolge aber weiter verhalten.

Laut Experte Comtesse von Jefferies fehlen damit weiter belastbare positive Signale der schuldenfinanzierten Ankurbelung der Konjunktur in Deutschland. Die Erwartung an eine Erholung 2027 bleibe aber intakt.

Für die Aktie von Wacker Neuson geht es auf XETRA zeitweise 5,68 Prozent auf 21,60 Euro nach unten.

MÜNCHEN (dpa-AFX)