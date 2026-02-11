Wacker Neuson Aktie

22,10EUR 0,05EUR 0,23%
Wacker Neuson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

11.02.2026 11:04:24

Wacker Neuson SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen von 26 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sonderbelastungen im vierten Quartal hätten die operative Marge des Baumaschinenherstellers gedrückt, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Der Free Cash Flow sei derweil stark gewesen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,95 € 		Abst. Kursziel*:
9,34%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

