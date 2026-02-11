HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen von 26 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sonderbelastungen im vierten Quartal hätten die operative Marge des Baumaschinenherstellers gedrückt, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Der Free Cash Flow sei derweil stark gewesen./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.