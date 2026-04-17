Wacker Neuson Aktie

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WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

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17.04.2026 09:31:15

Wacker Neuson SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte ein solides erstes Quartal auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 hingelegt haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich verbessert haben, genau wie das US-Geschäft./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,84 € 		Abst. Kursziel*:
51,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,78%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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