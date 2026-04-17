Wacker Neuson Aktie
|20,30EUR
|0,80EUR
|4,10%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte ein solides erstes Quartal auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 hingelegt haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich verbessert haben, genau wie das US-Geschäft./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Buy
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Unternehmen:
Wacker Neuson SE
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Analyst:
Warburg Research
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Kursziel:
30,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
19,84 €
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Abst. Kursziel*:
51,21%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
20,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
47,78%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-