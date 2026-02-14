Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Mit der Profitabilität habe der Baumaschinenhersteller die Erwartungen verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorquartal zugelegt und auch die Konsensschätzung übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,69%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.02.26
|SDAX aktuell: SDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zusatzkosten drücken Profitabilität von Wacker Neuson - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
11.02.26
|ROUNDUP 2/Beratungskosten und Abschreibungen: Wacker Neuson verfehlt Margenziel (dpa-AFX)
|
10.02.26
|EQS-News: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures and shows a positive outlook (EQS Group)
|
10.02.26
|EQS-News: WackerNeusonGroup veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt positiven Ausblick (EQS Group)
|
10.02.26
|EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|20,45
|0,00%
