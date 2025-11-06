Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|
06.11.2025 16:17:38
WDH/Kanzler sieht Stahlindustrie in 'existenzbedrohender Krise'
(überflüssiger Buchstabe gestrichen)
BERLIN (dpa-AFX) - Die Stahlindustrie befindet sich nach Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer existenzbedrohenden Krise. Die Rahmenbedingungen müssten daher verbessert werden, sagte Merz nach einem "Stahlgipfel" im Kanzleramt.
So brauche die Stahlindustrie einen wirksamen Außenhandelsschutz unter anderem wegen umgeleiteter Warenströme aus China, die wegen der US-Zölle die Märkte überschwemmen.
Merz: Bald Klarheit aus Brüssel über Industriestrompreis
Nötig sei eine Senkung der Energiepreise. "Ohne eine wirksame Absenkung der Strompreise ist diese Industrie nicht lebensfähig", sagte Merz. Er verwies auf die Absicht der Bundesregierung, einen Industriestrompreis einzuführen. Darüber werde seit Monaten mit Brüssel verhandelt. "Wir gehen davon aus, dass wir bald auch Klarheit haben, ob dieser Industriestrompreis genehmigt werden kann. Die Aussichten sind gut."
Man müsse schließlich dafür sorgen, dass bei der Beschaffung europäischer Stahl präferiert werde. "Wir müssen unsere Märkte schützen und unsere Hersteller schützen", so der Kanzler.
Bundeskanzler: "Sehr konstruktive Diskussion"
An dem Stahlgipfel nahmen neben weiteren Kabinettsmitgliedern auch Vertreter von Industrie und Gewerkschaften sowie Ministerpräsidenten von Bundesländern mit Stahlindustrie teil. Merz nannte den Austausch eine "sehr konstruktive und im Ergebnis vollkommen übereinstimmende Diskussion einschließlich der Schlussfolgerungen, die daraus zu ziehen sind".
Merz dankte ausdrücklich für emotionale Beiträge von Arbeitnehmervertretern, die dargestellt hätten, was die Lage für die Betriebe bedeute. "Das sind hier keine abstrakten volkswirtschaftlichen Zahlen, über die wir sprechen, sondern wir sprechen hier über das Schicksal einer Schlüsselindustrie", sagte der Kanzler.
Man spreche über das Schicksal von Unternehmen, vor allem aber auch "über das Schicksal von Arbeitnehmern und ihren Familien, die darauf zählen und hoffen dürfen und müssen, dass die Politik sich für den Erhalt dieser Arbeitsplätze einsetzt"./tob/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salzgittermehr Nachrichten
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|111,50
|-0,54%
|Salzgitter
|27,02
|-1,24%
|thyssenkrupp AG
|9,05
|-1,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.