FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals dürften Besserung gegenüber dem Vorquartal zeigen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/bek
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,10 €
|
Abst. Kursziel*:
9,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,51%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
