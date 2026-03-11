BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
11.03.2026 02:23:38
What is a Shareholders General Meeting?
When the shareholders of a corporation hold an Annual General Meeting (AGM), they become constituted as one of the main governing bodies of that company. At the AGM, the shareholders make decisions on the matters placed under their exclusive authority by law in the jurisdiction where the company is established, or by the company’s own internal rules, known as "bylaws." BBVA will hold this year's AGM on March 20, 2028, in Bilbao, Spain.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
10.03.26
|Raiffeisen will BBVA rumänische Tochter abkaufen - Agentur (Dow Jones)
|
03.03.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|BBVA-Aktie dennoch leichter: Starke Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
05.02.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus (dpa-AFX)