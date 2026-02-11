BBVA Aktie

20,37EUR -0,26EUR -1,26%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

11.02.2026 20:20:32

BBVA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 19,75 auf 20,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms passte am Mittwoch seine Schätzungen an die jüngsten Quartalszahlen der Spanier an./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:40 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,25 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
20,43 € 		Abst. Kursziel*:
-0,88%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
20,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,59%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

20:20 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BBVA Overweight Barclays Capital
06.02.26 BBVA Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 20,37 -1,26% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

