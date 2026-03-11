BBVA Aktie
|18,81EUR
|-0,07EUR
|-0,37%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
11.03.2026 08:07:08
BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 23,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management der spanischen Großbank habe einen überzeugenden Plan für den mexikanischen Markt vorgelegt, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18,73 €
|
Abst. Kursziel*:
24,43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,87%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
