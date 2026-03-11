BBVA Aktie

BBVA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 23,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management der spanischen Großbank habe einen überzeugenden Plan für den mexikanischen Markt vorgelegt, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,73 € 		Abst. Kursziel*:
24,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,87%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

