BBVA Aktie

17,93EUR -0,45EUR -2,42%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 07:19:35

BBVA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,50 auf 23,30 Euro moderat gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Marktwert der spanischen Großbank sei seit dem Hoch von Anfang Februar um 21 Milliarden Euro gesunken, schrieb Marta Sanchez Romero ám Sonntag. Das preise für 2026 und 2027 um rund 15 Prozent geringere Ergebnisse ein. Der Krieg im Nahen Osten und konjunkturelle Risiken erschwerten Prognosen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,26 € 		Abst. Kursziel*:
27,57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,99%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten