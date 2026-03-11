BBVA Aktie
|18,81EUR
|-0,08EUR
|-0,40%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA mit einem Kursziel von 21,25 Euro auf "Buy" belassen. Die von der spanischen Bank veranstalteten Strategiegespräche hätten sich auf das Unternehmenskundengeschäft und die Strategie in Mexiko fokussiert und eine vorbildliche Transparenz gezeigt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,25 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,80 €
|
Abst. Kursziel*:
13,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,00%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
