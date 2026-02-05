BBVA Aktie
|21,07EUR
|-0,74EUR
|-3,39%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 19,75 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Spanier malten weiter dasselbe Bild, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag nach Zahlen. Der Fokus in der Telefonkonferenz dürfte auf der Kostenentwicklung im Heimatmarkt liegen. Denn diesbezüglich liege der Ausblick deutlich höher als erwartet./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 01:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 01:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:29
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
