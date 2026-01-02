Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
02.01.2026 20:15:00
What Wall Street Thinks Amazon Will Be Worth 1 Year From Now. 1 Reason They Might Be Right
As the books close on 2025, what's top of mind among investors is which stocks will deliver strong returns in 2026. In terms of "Magnificent Seven" stocks, all eyes may be on how Nvidia or Microsoft perform from here. But another Magnificent Seven component you may want to take a closer look at is Amazon (NASDAQ: AMZN).Based on the latest major sell-search research published on the e-commerce and cloud computing giant, shares may be in for a moderately strong rally over the next 12 months.With this in mind, let's take a closer look and see how this plays into Amazon price predictions for 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.01.26
|Neu im Streaming: Antikriegsfilm 'Der Tiger' (dpa-AFX)
|
31.12.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
29.12.25
|Aktienvergleich der Tech-Giganten: Warum Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon outperformen (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|193,12
|-1,91%
|NOW Inc When Issued
|11,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.