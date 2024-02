WhatsApp vermehrt von Unternehmen für Bewerbungen genutzt

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Messenger WhatsApp wird von Unternehmen vermehrt bei der Mitarbeitersuche und für Bewerbungen genutzt. So will etwa der private Bahnbetreiber Transdev noch in diesem Monat ein entsprechendes Pilotprojekt starten, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Reisekonzern TUI und der Paketdienst Hermes bereiten nach eigenen Angaben ebenfalls entsprechende Versuche vor, nennen aber noch keine Termine. Der Bremer Hafenlogistiker BLG testet Bewerbungen per Messenger seit Januar, zunächst für Kraftfahrer und Lagerlogistiker.

Insgesamt hat der Einsatz von Social Media bei der Mitarbeitersuche in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Laut der jüngsten Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, wurden 2022 bereits bei 42 Prozent aller erfolgreich besetzten Stellen auch über soziale Netzwerke wie Facebook, WhatsApp oder Xing angeboten, meist zusätzlich zu anderen Ausschreibungswegen. 2015 hatte der Wert nur bei 15 Prozent gelegen. Bei jeder vierzehnten Stelle war Social Media inzwischen sogar der entscheidende Besetzungsweg.

