Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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15.03.2026 10:15:00
Where Will Coca-Cola Stock Be in 5 Years?
With its more than 200 drink brands, Coca-Cola (NYSE: KO) has an unrivaled presence in its industry. Its reach is also hard to overstate, as its products are sold in more than 200 countries and territories.In the past five years, this top-notch beverage stock produced a total return of 78% (as of March 10). Investors are hyperfocused on what the future will bring. Where will Coca-Cola shares be in five years?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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