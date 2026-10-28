Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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28.10.2026 15:05:00
Where Will Oracle Stock Be in 1 Year?
The past year has been a forgettable one for Oracle (NYSE: ORCL) investors, as shares of the cloud infrastructure giant have shed 54% of their value during this period.
This sharp drop in Oracle stock is primarily due to concerns about the massive debt the company has been taking on to fund the build-out of artificial intelligence (AI) data centers. However, Wall Street anticipates a major turnaround in Oracle's fortunes over the coming year.
Let's see what Wall Street expects from Oracle stock and check if the AI infrastructure giant can indeed achieve the upside the market expects it to deliver in the next one year.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
07:32
|Oracle-Aktie: Neues Umsatzziel beflügelt angeschlagenen Kurs (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|Oracle peilt dank KI-Boom hohes Wachstum an - Kapitalbedarf soll sinken (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Oracle rallies after telling investors its AI bet will pay off sooner than expected (Financial Times)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|80 125,00
|10,86%
|Oracle Corp.
|123,74
|-1,78%
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