Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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28.10.2026 15:05:00

Where Will Oracle Stock Be in 1 Year?

The past year has been a forgettable one for Oracle (NYSE: ORCL) investors, as shares of the cloud infrastructure giant have shed 54% of their value during this period.

This sharp drop in Oracle stock is primarily due to concerns about the massive debt the company has been taking on to fund the build-out of artificial intelligence (AI) data centers. However, Wall Street anticipates a major turnaround in Oracle's fortunes over the coming year.

Let's see what Wall Street expects from Oracle stock and check if the AI infrastructure giant can indeed achieve the upside the market expects it to deliver in the next one year.

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15:30 Oracle Buy UBS AG
07:30 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
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Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 80 125,00 10,86% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 123,74 -1,78% Oracle Corp.

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