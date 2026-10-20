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Forschung 20.10.2026 20:37:00

AstraZeneca-Aktie fester: KI-Allianz mit Oracle

AstraZeneca-Aktie fester: KI-Allianz mit Oracle

AstraZeneca arbeitet künftig mit Oracle zusammen, um die klinische Forschung zu optimieren.

Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, zielt die Kooperation darauf ab, die Fähigkeiten von Oracle in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Cloud und Datenverarbeitung zu nutzen.

Anstatt KI zur Entdeckung neuer Wirkstoffziele einzusetzen, wollen die Unternehmen praktische Wege testen, um wissenschaftliche Forschung direkt mit klinischen Arbeitsabläufen zu verknüpfen. Zu Beginn soll hierbei die Rekrutierung für klinische Studien, eine frühere Diagnosestellung sowie die Überwachung der Arzneimittelsicherheit im Fokus stehen, so AstraZeneca.

Die Kooperation soll mehrere internationale Projekte in den USA, im Nahen Osten und in Europa umfassen, die sich auf die Kerntherapiegebiete von AstraZeneca erstrecken - Onkologie, Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegs- und Immunerkrankungen sowie seltene Krankheiten.

Das erste Programm, das im Rahmen der Zusammenarbeit an den Start geht, wird sich auf die Behandlung von Bluthochdruck sowie klinische Forschung in Abu Dhabi konzentrieren. Dies geschieht in Partnerschaft mit dem Gesundheitsunternehmen M42.

Erst in der vergangenen Woche hatte AstraZeneca eine Kooperation mit dem Start-up-Unternehmen Insitro bekannt gegeben. Ziel ist der Einsatz von KI zur Erforschung neuer Therapien gegen kardiometabolische Erkrankungen im Rahmen einer Vereinbarung mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar.

In London stieg die AstraZeneca-Aktie letztlich um 1,76 Prozent auf 126,18 Pfund. Oracle-Papiere gewinnen derweil an der NYSE 1,52 Prozent auf 131,56 US-Dollar.

DOW JONES

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Bildquelle: Oli Scarff/Getty Images,Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

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