Why Alphabet Stock Was Moving Higher Today

On a day where Nvidia rocked the business world by announcing the resignation of Jensen Huang, Alphbaet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) was bucking the broader trend in the tech sector, finishing the session up 1.8%, while the Nasdaq Composite was down 0.4%.

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The consequences of Huang's departure aren't fully clear, but he was seen as the face of the AI boom and had made Nvidia the dominant AI chip company.

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