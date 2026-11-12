Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
12.11.2026 23:03:39
Why Alphabet Stock Was Moving Higher Today
On a day where Nvidia rocked the business world by announcing the resignation of Jensen Huang, Alphbaet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) was bucking the broader trend in the tech sector, finishing the session up 1.8%, while the Nasdaq Composite was down 0.4%.
Image source: Getty Images.
The consequences of Huang's departure aren't fully clear, but he was seen as the face of the AI boom and had made Nvidia the dominant AI chip company.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
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