ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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08.11.2026 22:10:35

Why ASML Holdings Fell in October

Shares of ASML Holdings (NASDAQ:ASML) fell 11.5% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence.

ASML reported solid third-quarter results mid-month and gave a strong Q4 guide; alas, these strong earnings weren't enough to offset the extreme sell-off in AI-related stocks, especially semiconductor stocks, ahead of the November midterms.

ASML holds a monopoly on extreme ultraviolet (EUV) technology, which is required to produce all leading-edge logic and memory chips that power the AI revolution. As such, there isn't really a debate about whether ASML has strong near-term growth, but rather about how much growth there will be, and for how long.

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02.11.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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