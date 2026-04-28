Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
28.04.2026 19:30:42
Why Coca-Cola Stock Jumped 6% Today
Shares of Coca-Cola (NYSE: KO) were up by 6.2% at 12:40 p.m. ET. The beverage giant reported first-quarter results early Tuesday morning, landing just ahead of Wall Street's consensus estimates across the board.Coke's net revenues rose 12% year over year to $12.47 billion. Adjusted earnings jumped from $0.73 to $0.86 per diluted share, which works out to an 18% increase. The average analyst would have settled for earnings near $0.81 per share on top-line sales in the neighborhood of $12.27 billion.Sales and shipping volumes were up across all geographic regions. Operating profits also rose everywhere, except for a 17% drop in the Asia Pacific region. The company ran extensive discount programs in this region, while ingredient costs surged. That's a minor setback in a broadly successful quarter, though.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
